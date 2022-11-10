الكهرباء: الهيدروجين الأخضر سيكون جزءا أساسيا من استراتيجية الطاقة 2035

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارٍ العمل على تحديث استراتجية الطاقة 2035 ليصبح الهيدروجين الأخضر جزءا أساسيا من اﻻستراتجية، كاشفا أن الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك تعاونا مع عدد من الشركات العالمية للبدء فى المناقشات والدراسات، لتنفيذ عدد من المشروعات التجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر كخطوة أولى نحو التوسع فى هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير.

وتابع حمزة أن مصر تتميز بكم هائل من مصادر الطاقات المتجددة خاصة طاقة الرياح والشمس التى تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلو مترا مربعا من الأراضى غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى نحو 90 ألف ميجا وات من طاقتى الرياح والشمس.