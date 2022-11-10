القبض على 3 أشخاص لإتجارهم فى النقد الأجنبي بعابدين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطه وذلك بالإشتراك مع كلٍ من ("نجل عمه" - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة ، وآخر - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية")، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "ملك الثانى"، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالى .
بمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها ، وأقروا بتواصلهم مع (أحد الأشخاص - مقيم خارج البلاد) يقوم بتجميع العملات الأجنبية من العاملين المغتربين ، والراغبين فى تحويل أموال إلى ذويهم، وقيام المتهمين بإيداع المبالغ المالية بحساباتهم بالعملة الوطنية ، والإستفادة من فارق السعر وعمولة التحويل، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاط الأخير غير المشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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