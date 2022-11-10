القبض على 3 أشخاص لإتجارهم فى النقد الأجنبي بعابدين

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص، لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي في منطقة عابدين ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة أسيوط) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "المقاصة"، والإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ويتخذ من دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطه وذلك بالإشتراك مع كلٍ من ("نجل عمه" - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة ، وآخر - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية")، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "ملك الثانى"، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالى .

بمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها ، وأقروا بتواصلهم مع (أحد الأشخاص - مقيم خارج البلاد) يقوم بتجميع العملات الأجنبية من العاملين المغتربين ، والراغبين فى تحويل أموال إلى ذويهم، وقيام المتهمين بإيداع المبالغ المالية بحساباتهم بالعملة الوطنية ، والإستفادة من فارق السعر وعمولة التحويل، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاط الأخير غير المشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.