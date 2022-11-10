العثور على جثة طفل حديث الولادة على قارب هجرة وصل إيطاليا

فاطمة شوقى

قالت مصادر أمنية إيطالية، أن عمليات رسو قوارب الهجرة لا نهاية لها على سواحل جزيرة لامبيدوزا، والتى استؤنفت بعد عدة أيام من "التوقف " بسبب سوء الأحوال الجوية والبحر.

وأضافت المصادر ذاتها أنه "وصل 147 إلى كبرى جزر الأرخبيل الصقلى أثناء الليل، والذين يضافون إلى 374 مهاجرًا وصلوا يوم أمس، بينما "تم وقف 28 مهاجرًا آخرين، من بينهم 8 نساء، جميعهم من أصل جنوب الصحراء، من قبل قوات الشرطة المالية فى منطقة كالا فرانتشيزى، تمكنوا من الرسوّ بشكل مستقل، دون ترك أثر للقارب المستخدم فى العبور.

وذكرت المصادر الأمنية أنه بعد فترة وجيزة، رسا عند رصيف فافالورو، 51 مهاجرًا من على متن زورق دورية تابع لهيئة حماية الموانئ، بينهم 13 امرأة و5 قاصرين، كما وصلت قرابة الساعة الواحدة، دفعة مهاجرين أخرى مؤلفة من 37 مهاجرًا، جميعهم رجال، ومعهم جثة طفل حديث الولادة أيضًا.

وأشارت المصادر إلى أن "رجال الإنقاذ وجدوا الطفل الذى كان يعانى من مشاكل فى الجهاز التنفسى ميتًا، والذى كان برفقة والدته. كما اعترض رجال خفر السواحل 31 شخصًا آخرين على متن قارب صغير. من بينهم 17 امرأة وقاصر أيضًا.

واختتمت بالقول إنه "بعد إجراء فرز صحى أولى، تم نقل المهاجرين إلى النقطة الساخنة فى منطقة إمبرياكولا، التى تجاوز عدد ضيوفها الألف شخص".