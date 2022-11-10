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الصحة تكشف الآثار المدمرة لتغير المناخ.. ارتفاع الحرارة ونقص الغذاء الأبرز

الخميس، 10 نوفمبر 2022 09:05 ص
الصحة تكشف الآثار المدمرة لتغير المناخ.. ارتفاع الحرارة ونقص الغذاء الأبرز اثار تغير المناخ - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الآثار المدمرة لتغير المناخ على بلدان العالم والتى تمثلت في: 
 
١- ارتفاع درجات الحرارة 
٢- العواصف الشديدة والمتكررة 
٣- زيادة الجفاف 
٤- ارتفاع درجة حرارة المحيطات 
٥- انقراض الكائنات الحية 
٦- نقص الغذاء 
٧- زيادة المخاطر الصحية 
٨- الفقر والنزوح 
 
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت تنفيذ خطة التأمين الطبي لقمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27) والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على التأمين الطبي للفعاليات والأنشطة الكبرى التي تقام على أرض مصر، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، والوفود المشاركة من ضيوف مصر الكرام.
 
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن محاور خطة التأمين الطبي للمؤتمر تضمن (الخدمات العلاجية، الإجراءات الوقائية، الخدمات الإسعافية، خدمات المستشفيات، تكنولوجيا المعلومات للخدمات الصحية)، حيث تهدف الخطة إلى حماية المشاركين بالمؤتمر من الإصابة بالأمراض المعدية المختلفة، والحماية من التعرض للأزمات والحوادث الصحية، وتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ في الوقت المناسب، تقديم الخدمات العلاجية الضرورية لضيوف المؤتمر، فضلاً عن توفير الفحوصات التشخيصية وحجز الحالات المرضية في المستشفيات
 
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الصحة

التغيرات المناخية

الاثار المدمرة لتغير المناخ

نقص الغذاء

ارتفاع الحرارة



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