الرئيس السيسى يستقبل رئيسة النواب الأمريكى.. وبيلوسى تشيد بتنظيم cop27 (إنفوجراف)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم في شرم الشيخ، نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق لها، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.



الرئيس السيسى يستقبل رئيسة النواب الأمريكى

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد على استراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية وتطلع مصر لتطويرها في كافة المجالات.

كما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد لرئيسة مجلس النواب الأمريكي أن مصر مستمرة فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المحرض على العنف والدمار والتخريب وهدم الدول.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد على استراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية وتطلع مصر لتطويرها في كافة المجالات.

كما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى أكد لرئيسة مجلس النواب الأمريكي أن مصر مستمرة فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المحرض على العنف والدمار والتخريب وهدم الدول.