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خلال مشاركته فى قمة المُناخ..

الرئيس السيسى يتفقد فعاليات المنطقة الخضراء ويلتقى أعضاء اللجنة المنظمة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 10:48 ص
الرئيس السيسى يتفقد فعاليات المنطقة الخضراء ويلتقى أعضاء اللجنة المنظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم الخميس، الفعاليات المُقامة بالمنطقة الخضراء في مؤتمر قمة المُناخ (COP27)، والمُنعقد في مدينة السلام "شرم الشيخ".
 
وشارك الرئيس السيسي في ماراثون ركوب الدراجات مع مجموعة من الشباب المشارك في المؤتمر، لإرسال رسالة للعالم حول أهمية الحفاظ على البيئة، حيث يوجد بالمنطقة الخضراء عدد من الأنشطة الرياضية الصديقة للبيئة مثل الدراجات الكهربائية وغيرها من الأنشطة.
 
 
 
كما توجه الرئيس السيسي لزيارة شباب اللجنة المنظمة والتعرف علي دور غرفة العمليات المركزية التي تديرها اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، والتي تتولى مسؤولية تنظيم العمليات التنظيمية واللوجستية لمؤتمر (COP27)، واستمع سيادته لشرح مسؤولي اللجنة المنظمة حول الخطط والأعمال التي تم تنفيذها في قمة المُناخ، ومستوى القدرات والإمكانات الفنية والتنظيمية للشـباب المُتطوع، علاوة على تقدير سـريع للموقف التنظيمي الحالي للمؤتمر. 
 
وحرص الرئيس على التحدث مع الشباب المتطوع وأعضاء اللجنة المنظمة، وقد عبر سيادته عن إيمانه وثقته بقدرات الشباب المصري، ووجه الشكر والتقدير للشباب المتطوع على الصورة العالمية المشرفة التي يقدمونها عن مصر خلال قمة المُناخ والعديد من الفعاليات الدولية التي شاركوا في تنظيمها سابقًا.
 
 

 

 

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