اليوم السابع
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الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:04 م
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تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء..

الداخلية تحرر 464 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:11 م
الداخلية تحرر 464 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة غلق المحال - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (464) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
 
كان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية، أنه تم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساء، مضيفاً أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.
 
وشدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.

 


غلق المحال

ترشيد الكهرباء

مجلس الوزراء

المحال التجارية



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