الحماية المدنية بالغربية تنظم زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نظمت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة كفر الزيات ، لإطلاعهم على جانب من الدور الذى يضطلع به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحرائق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

يأتى ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، لاسيما فى مجال الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن.

ومن جانبهم توجه المشاركون فى تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.