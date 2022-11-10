وذكرت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن أكثر من 50 عنصر من مليشيات الخوارج المتشددة لقوا مصرعهم على أيدي الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية في منطقة "عيل غروف" بإقليم غلغدود.

وأضاف البيان أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة، حيث دمرت معاقل الخوارج في المنطقة، مضيفا أن 47 إرهابيا من مليشيات الخوارج لقوا مصرعهم أيضا خلال عملية مخططة نفذتها أجهزة الأمن والمخابرات في منطقة "غيشان" التابعة لإقليم شبيلي السفلى.

وأعربت حكومة الصومال الفيدرالية، وفقا للبيان، عن امتنانها للسكان المحليين وما وصفتهم بـ"الأصدقاء الدوليين" الذين ساهموا في هذه العمليات الناجحة للقضاء على مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.