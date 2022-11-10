اليوم السابع
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البابا تواضروس لكهنة الإسكندرية بعد الترقية: أنتم خدام الجميع فى أى وقت ومكان

الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:36 م
البابا تواضروس لكهنة الإسكندرية بعد الترقية: أنتم خدام الجميع فى أى وقت ومكان البابا تواضروس وكهنة الإسكندرية بعد الترقية
الإسكندرية جاكلين منير

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وجه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كلمة إلى الآباء الكهنة الحاصلين على رتبة القمصية فى الإسكندرية، اليوم، عن الراعى الصالح الذى يبذل ذاته من أجل الخراف.

 

وأكد البابا تواضروس فى عظته خلال القداس الإلهى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية لترقية 18 كاهنا إلى رتبة القمصية، أن الكاهن صار مكرسا لا يشغله سوى الخدمة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوقت كونه كنز فى حياة الخادم والكاهن.

 

وشدد على ضرورة خدمة الناس، أنت خادم للجميع فى أى وقت وفى أى مكان وليس للمسيحيين فقط، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة كل كاهن لنفسه يوميا من حيث خدمته، مؤكدًا على ضرورة التحلى بالاتضاع، لأن القوة دائما من الله وليس من البشر.

 

وأشار إلى أنه بتكريس الإنسان فقد كرس العمر والحياة ا والوقت: «فلم يعد لك أى مشغوليات أخرى سوى من تكرست من أجله هو صباحك وليلك».

 

وتابع أن بعد الكهنوت يحارب عدو الخير الكهنة ببعض الأفكار، فيقول لهم عدو الخير: « انت مش كنت عملت كذا كان أحسن ولا كنت مشيت فى الموضوع الفلانى كان احسن ولا كان ممكن تخدم ربنا وانت كده عادى بعيد عن الكهنوت» مشيرًا إلى ضرورة استكمال العمل الكهنوتى بنعمة الله.

 

وأوضح أن نعمة الكهنوت وهى أحد أسرار الكنيسة السابعة ينالها الكاهن فى الكنيسة بوضع اليد تجعله أمين ومسؤول عن الشعب، وتصبح المسؤولية بنعمة وقوة من الله ليس بقوة شخصية.

 

وتطرق إلى أسرة الكهنة أيضا بضرورة أن يكونوا مثال وقدوة أمام المجتمع: «أسرة أبونا لازم تكون جميلة»، فهى أسرة تقدمها أمام الرعية.

 
 
 
البابا تواضروس وكهنة الإسكندرية بعد الترقية (1)
البابا تواضروس وكهنة الإسكندرية بعد الترقية (1)

البابا تواضروس
البابا تواضروس
 
 

 


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