إصابة 4 بينهم سيدتين في حادث تصادم ثلاثة سيارات بالطريق الدائرى بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدتين بمحافظة الدقهلية الليلة، في حادث تصادم مروع بين 3 سيارات ودراجة نارية على طريق المنصورة الدائري "ميت خميس – سندوب" مما تسبب أيضا في انقلاب مركبتين على الطريق، وجري نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة وتبين إصابتهما بكسور، وانتقلت الأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث وأزالت أثارة.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة الدائري "سندوب- ميت خميس" امام مساكن العبور.

انتقلت مباحث قسم أول المنصورة إلي مكان الحادث وبالفحص تبين تصادم 3 سيارات ملاكي بقودهم "طالب بكلية الحقوق، وصيدلي، وربة منزل" بالإضافة إلى دراجة نارية يستقلها شابين.

وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق السيارة رقم "د ور 8953" ويدعي "أدهم إبراهيم محمد"، 20 سنة طالب بكلية الحقوق جامعة المنصورة، واصطدم من الخلف بالسيارة قم "د ف ط 2531" ملاكي قياد "أحمد محمد فتحي"، 45 سنة صيدلي، وهو ما تسبب في انحراف السيارة واصطدامها بكل من دراجة نارية بدون لوحات معدنية يستقلها شابين، والسيارة رقم "د وب 2686"ملاكي مما تسبب في انقلابهما.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بينهم سيدتين بالسيارة الثالثة وهما "سماح محمود إبراهيم"45 سنة ربة منزل، مصابة بنزيف بالفم والأنف، وبرفقتها "سامية محمد احمد سالم"، 45 سنة مصابة كدمات في الجسم، وإصابة مستقلي الدراجة النارية وهما: "كريم أحمد محمد"، 21 سنة مقيم بقرية نقيطة، ومصاب بكدمات متفرقة، وبرفقته "عمار ياسر السيد"،18 سنة طالب، ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم.