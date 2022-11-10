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أكاذيب الإخوان لا تنتهي.. "الإرهابية" تضلل المصريين بتجمعات قديمة من 3 سنوات

الخميس، 10 نوفمبر 2022 10:29 م
أكاذيب الإخوان لا تنتهي.. "الإرهابية" تضلل المصريين بتجمعات قديمة من 3 سنوات أكاذيب الإخوان الإرهابية لا تنتهي

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لم تتوقف جماعة الإخوان الإرهابية عن ترويجها للأكاذيب والشائعات التي تستهدف تضليل المصريين وإثارة البلبة والفوضى في البلاد، حيث تداولت اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية على تويتر، مقطع فيديو قالوا إنه لمتظاهرين في الشوارع اليوم الخميس. وبالبحث والتدقيق من الفيديو تبين أنه قديم منذ 3 سنوات وبمحافظة الاسكندرية.
 
 
ودائما ما تتعمد جماعة الاخوان الإرهابية بث الفتن والشائعات والأكاذيب الهدامة التى تستهدف إسقاط الدولة المصرية، وتسعى إلى التشكيك ومحاولة الوقيعة بين الشعب وقياداته.
 
وحاولت جماعة الاخوان الإرهابية بث سمومها وتحريضها للمصريين على التظاهر تزامنا مع انعقاد قمة المناخ، ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.
 
 

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