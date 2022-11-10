أسعار النفط تسجل 92.52 دولار لبرنت و85.64 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 92.52 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.64 دولار للبرميل، حيث انخفض أسعار النفط اليوم بعد تراجعها المتواصل لمدة ثلاثة أيام.

ورفعت الصين أسعار التجزئة للبنزين والديزل، ابتداء من يوم الثلاثاء الماضى، بناء على التغيرات التي شهدتها أسعار النفط الدولية.

وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين - وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن أسعار البنزين والديزل ارتفعت بمقدار 155 يوانا (حوالي 21.44 دولار أمريكي) للطن و150 يوانا للطن على التوالي.

وأشارت إلى أنه وفقا لآلية التسعير الحالية فإن أسعار النفط الدولية تغيرت بمقدار أكثر من 50 يوانا لكل طن، وظلت عند هذا المستوى لمدة 10 أيام عمل، وبناء على ذلك يتم تعديل أسعار المنتجات النفطية المكررة المتمثلة في البنزين والديزل بالصين.

وأكدت اللجنة ضرورة حفاظ أكبر ثلاث شركات نفط، وهي الشركة الوطنية الصينية للنفط والشركة الصينية للبتروكيماويات والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، إلى جانب شركات معالجة النفط الأخرى، على استقرار إنتاجها للمنتجات النفطية وتسهل نقلها لضمان استقرار إمداداتها.

وقال وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار، ردا على سؤال عن الضغط الغربي بموضوع سقف أسعار النفط الروسي، إن نيودلهي ترغب في الحفاظ على مزايا في العلاقات مع موسكو.

في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سئل الوزير الهندي عما إذا كانت نيودلهي مستعدة للانضمام إلى مطالب الغرب المتمثلة في موضوع "سقف الأسعار"، فرد بالقول: "نحن اليوم ثالث أكبر مستهلك للنفط والغاز، لكن مستويات الدخل ليست عالية جدا. لذلك، علينا الالتزام بتوفير أفضل وصول إلى أسواق الطاقة الدولية بأفضل الشروط. سأكون صادقا، نعتقد أن العلاقة الهندية- الروسية جيدة بالنسبة لنا، ونود الحفاظ على الفوائد في علاقتنا في المستقبل".