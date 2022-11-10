اليوم السابع
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الخميس، 10 نوفمبر 2022 08:30 ص
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أسعار الدواجن فى الأسواق والكيلو يسجل 41 جنيها

الخميس، 10 نوفمبر 2022 08:00 ص
أسعار الدواجن فى الأسواق والكيلو يسجل 41 جنيها الدواجن - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الدواجن بالأسواق فى تعاملات اليوم الخميس بعد أن ارتفعت أسعار الدواجن بالمزارع ليتراوح بين 40 إلى 41 جنيها تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 45 إلى 47 جنيها، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.
 
سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها، سعر الساسو 50 جنيها، والكتكوت الأبيض 2.5 إلى 4.75 جنيها وأمهات بيضاء 29 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو 3 إلى 3.25 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.
 
ويضاف على الأسعار المرصودة فى سياق هذا التقرير تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة.
 
 
 

أسعار الدواجن

سعر الدواجن

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ اليوم



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