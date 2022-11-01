5 علامات للإصابة بورم في المخ.. منها الصداع والرؤية الضبابية

كتبت ميرفت رشاد

معظمنا على دراية بعلامات السكتة الدماغية والنوبات القلبية، لكن هل تعرف كيف تكتشف علامات ورم في المخ؟ أولاً، من المهم معرفة أن هناك نوعين من أورام المخ، يختلف علاج كل منهما، النوع الأول تبدأ أورام الدماغ الأولية في المخ، والنوع الثانى تبدأ أورام الدماغ النقيلية أو الثانوية في أعضاء أخرى ، مثل الرئة أو الثدي ثم تنتشر إلى الدماغ، وفقا لما نشره موقع " ahchealthenews".

قال الدكتور دين كاراهاليوس ، جراح الأعصاب في Advocate Lutheran General مستشفى في بارك ريدج ، إلينوي:" لا توجد طريقة للوقاية من ورم الدماغ ، ولكن فهم الأعراض الشائعة يمكن أن يساعد في الكشف المبكر ويؤدي إلى نتائج أفضل."

العلامات الشائعة لورم المخ:



الصداع:

معظم حالات الصداع ليست مؤشرًا على وجود ورم في المخ ومع ذلك ، فإن الصداع المستمر والصداع الذي تزداد شدته يكون أسوأ في الصباح وقد يكون الاستيقاظ من أعراض ورم في المخ.

الضعف أو التنميل:

يمكن أن يكون الشعور بالضعف أو التنميل في الذراعين أو الساقين ناتجًا عن ورم في المخ، عادةً ما يحدث هذا في جانب واحد فقط من الجسم.

رؤية ضبابية:

يمكن أن يتسبب الورم في زيادة الضغط داخل جمجمتك ، مما يؤدي إلى تغيرات في الرؤية مثل عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، قد تجد صعوبة في القراءة أو مشاهدة التلفزيون أو ملاحظة العناصر التي تظهر أقرب مما هي عليه.

صعوبات الكلام:

تتأثر صعوبات النطق بورم في المخ وتعتمد على نوع الورم وحجمه وموقعه، يمكن أن تتسبب العضلات التي يتحكم فيها الدماغ والجهاز العصبي في حدوث تشوش وبطء وتوتر في الكلام.

تغيرات في الشخصية:

يمكن أن تسبب الأورام الموجودة في أجزاء معينة من الفص الجبهي أو الصدغي تقلبات مزاجية غير مبررة، يتحكم الفص الأمامي في المهارات المعرفية مثل حل المشكلات والتعبير العاطفي والذاكرة واللغة، يلعب الفص الصدغي دورًا مهمًا في تكوين الذاكرة طويلة المدى، قد يغضب الأشخاص الذين كان من السهل التعامل معهم في السابق أو يبدأون في الجدال دون سبب.

على الرغم من عدم وجود برامج فحص مبكرة لسرطان الدماغ أو العمود الفقري ، فإن الاهتمام بجسمك وظهور الأعراض هي خطوات استباقية يمكنك اتخاذها لتحسين نوعية حياتك.