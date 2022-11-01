اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:51 م
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وفاة معلمة بـ"تعليم الزرقا" بعد إصابتها بضيق تنفس عقب توقيعها بدفتر الحضور

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:35 م
وفاة معلمة بـ"تعليم الزرقا" بعد إصابتها بضيق تنفس عقب توقيعها بدفتر الحضور مدرسة -أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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 توفيت عزة سعد معلمة بمدرسة الجمهورية الابتدائية بإدارة الزرقا التعليمية بمحافظة دمياط صباح اليوم الثلاثاء، عقب قيامها بالتوقيع فى دفتر الحضور بالمدرسة.

وأكد زملائها أنها كانت تعانى من أمراض بالكلي تعرضت على إثره لغسيل الكلوي بمستشفى الزرقا المركزي وفي صباح اليوم بعد أن وقعت في الدفتر انتابها ضيق في التنفس وهبوط نقلت علي إثره إلى مستشفي الزرقا المركزى ولفظت أنفاسها الأخيرة هناك.
 
ونعى المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط وقيادات التعليم بالمحافظة الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها في واسع رحمته.




 


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