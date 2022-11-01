وفاة سائق بالوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا أثناء العمل.. والمحافظ ينعيه

المنيا- حسن عبد الغفار

نعى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بكل الأسي والحزن المغفور له بإذن الله "عصام راضي رمضان"، والذي يعمل سائق لودر بالوحدة المحلية لمركز العدوة، حيث وافته المنية صباح اليوم أثناء أداء عمله.



ويتقدم، محافظ المنيا، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان قد استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، السفير رضا الطايفى، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمكتبة مصر العامة بالمنيا، بحضور الدكتور أحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة، والدكتورة أمل عليوة، مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، وطه نصر نائب مدير المكتبة، وفاطمة الزهراء علي مدير ادارة المراة والطفل بمجلس مدينة المنيا.

وناقش المحافظ، خلال اللقاء دور وأهمية مكتبات مصر العامة كمنارة ثقافية تخدم جميع فئات المجتمع المصري، وتلعب دوراً محورياً فى توعية وتنمية مهارات الأطفال والشباب، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية ببناء الإنسان والحفاظ على الهوية المصرية وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030.