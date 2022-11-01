وزير التعليم العالى يفتتح مؤتمر ريادة الأعمال والابتكار للجامعات التكنولوجية

كتب محمد صبحى

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الأول لريادة الأعمال والإبتكار والتوظيف للجامعات التكنولوجية بمقر جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بحضور الدكتور هشام الديب رئيس الجامعة، ولياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بجمهورية مصر العربية، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية والمؤسسات الدولية والشركات الاستثمارية.

وفي كلمته، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء عدد إضافى من الجامعات التكنولوجية الجديدة في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، كإحدى توصيات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 والذى عُقد خلال الفترة من 23 – 25 أكتوبر 2022.

وأوضح الدكتور عاشور، أنه تم إنشاء 10 جامعات تكنولوجية تغطى مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة تسعى لإنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية خلال الفترة المقبلة، والتى تشمل تخصصات وبرامج دراسية جديدة تتفق مع طبيعة المناطق الصناعية التى توجد بها تلك الجامعات، وتُلبي احتياجات سوق العمل.

وأعرب الوزير عن سعادته بهذا المؤتمر، والذى يتضمن ابتكارات للطلاب، وشركات لتوظيف هؤلاء الطلاب، وبرامج بالجامعة بما يتناسب مع مهارات ووظائف المستقبل وحاجة سوق العمل في مصر من مهارات وكفاءات تكنولوجية تخدم القطاع الصناعي، وتخدم القطاعات الاقتصادية الأخرى، والقيام بكل ما يُعزز ذلك فيما يتعلق بالتعاون المحلي والدولي مع الجامعات والشركات والمؤسسات صاحبة الخبرة.

وأكد لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بجمهورية مصر العربية على عُمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر والصين، معربًا عن تطلعه بعقد المزيد من بروتوكولات التعاون خلال الفترة المقبلة بين المؤسسات التعليمية المصرية الصينية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام الديب أن العالم يهتم بثورة ريادة الأعمال والمعرفة والابتكار، وتعتبر الجامعات التكنولوجية هي حلقة الوصل لنشر ثقافة الوعي بأهمية توجه الشباب نحو الابتكار والمعرفة لخدمة الصناعة في مصر.

ولفت الدكتور هشام الديب، إلى أن هذا المؤتمر يُعتبر خير دليل لتحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030، والتي تسعى للتركيز على التعليم الفني وربطه بالقطاع الصناعي، مستعرضًا تقريرًا حول أنشطة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والبرامج الدراسية بالجامعة.

وخلال فعاليات المؤتمر، تم تدشين مبادرة وادي التكنولوجيا التطبيقية المصري "Kemtech Valley" وتم افتتاح اول حاضنة تكنولوجية في الجامعات التكنولوجية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، قام الوزير بتكريم طلاب مرحلة الدبلوم المهني العالى بالجامعات التكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية – جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية).

كما افتتح الوزير المعرض المُصاحب للمؤتمر، والذي يضم بعض الشركات الصناعية التي تخدم الجامعات التكنولوجية باعتبار الصناعة هي الشريك الرئيسي للجامعات التكنولوجية.

وشهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة شينزين، كما شهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وعدد من الشركات .

جدير بالذكر، أن فعاليات المؤتمر تشمل تنظيم ملتقى توظيف لخريجي الجامعات التكنولوجية لتوفير فرص عمل مناسبة لخريجى مرحلتي الدبلوم العالي والبكالوريوس من مختلف التخصصات الدراسية بالجامعات التكنولوجية.