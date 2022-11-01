هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعتمد مستشفى شفاء الأورمان كأول مستشفى خضراء

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في بيان رسمي لها اليوم الثلاثاء، اعتماد مستشفى شفا الأورمان بالأقصر كأول مستشفى خضراء وفقا للمتطلبات الوطنية للتميز البيئي الصادرة عن الهيئة حيث وافقت اللجنة العليا للاعتماد على منح المستشفى (الشهادة الذهبية للتميز البيئي) إذ تخطت المنشأة 90% من درجة التطابق مع المتطلبات للتحول الأخضر نحو منشأة صديقه للبيئة، تماشيا مع اتجاة الدولة المصرية فى الاهتمام بقضية التغيرات المناخية وسعيًا فى تقليل البصمة الكربونية والانبعاثات الضارة من المنشآت الصحية والذى يترتب عليه تقليل ظاهرة الاحتباس الحرارى العالمية.

وأوضح الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن حصول المنشأة الصحية على شهادة التميز البيئي الوطنية من GAHAR يعزز سلامة وتميز الخدمات الصحية المقدمة بما يسهم في تعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COPE27 موضحاً أن التغيرات المناخية لا تقتصر فقط كما يعرف البعض على مجرد تغير درجات الحرارة، وإنما هي مجموعة تحولات طويلة الأجل في أنماط الطقس بشكل عام، داعيا المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية ومن جميع القطاعات الصحية مدعوة للتحول إلى مبان خضراء للمساهمة في الحفاظ على البيئة لأنها أولا تتميّز عن باقي المرافق بكون رسالتها سلامة المجتمع، وثانياً لأن المستشفيات تستخدم مواردَّ أكثر وتُنتج نفايات أكثر من معظم المباني التجارية الأخرى ذات الحجم المماثل.

وأشار إلى أن فكرة المستشفى تقوم في الأساس على معالجة المرضى ليتعافوا فيعودوا أصحاء، لا أن يكون سببًا في أي حال من الأحوال بتحويل الأصحاء إلى مرضى، وفي أحيان كثيرة بإصابات لا شفاء منها، مضيفا أن مبدأ المستشفيات الخضراء هو أن تكون العناية الصحية من دون آثار مضرة للبيئة وبالتالي نحن هنا نتحدث عن توسيع نطاق السلامة بحيث لا يقتصر على المريض وذويه داخل المستشفى بل يمتد إلى خارجها لتعمل على حماية الأصحّاء في بيوتهم وأعمالهم ومنتزهاتهم، قبل أن يتحوّلوا إلى مرضى، وتضطر إلى معالجتهم على الأسرّة وبالعقاقير والعمليات الجراحية بتكلفة مادية أكبر وهو ما دفعنا بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى إصدار متطلبات التميز البيئي للمستشفيات الخضراء.

وفي ذات السياق، أكد محمود فؤاد، المدير العام التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، أن سعى المؤسسة الدائم نحو الوصول إلى مركز اخضر صديق للبيئة ، يتماشي مع صناعة الرعاية الصحية الحديثة التى تنتهجها الدولة، حيث تؤثر بشكل كبير فى البيئة المحيطة ، كما تتأثر البيئة مع ما تستهلكه المستشفى من موارد وما تنتجه من مخلفات تتضمن مخرجات عبارة عن نفايات طبية وبيولوجية واشعاعية مما يؤثر تأثيرا مباشرا على التغيرات المناخية، لافتا إلى أن قمة أولويات المستشفى باتت التحول إلى أهم صرح طبي صديق للبيئة من خلال العديد من الإجراءات المشددة ومنها وحدات فرم المخلفات الطبية صديقة البيئة ،وإنشاء محطة طاقة شمسيه وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه مما عزز أن تكون المستشفى صديقة للبيئة، ولتحقيق التنمية المستدامة المتوافقة مع رؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور هانى حسين، مدير عام مستشفى، أن إدارة المستشفى تراعى الأبعاد البيئية، من خلال التصميمات الهندسية ومواد الدهانات للحوائط واستخدام التكنولوجيا سواء في التشخيص أو العلاج والتحكم بالمدخلات، بما يتماشى مع معايير التميز البيئي الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مشيرا إلى أهمية تدريب العاملين وايمان قيادة المستشفى بأن تطبيق المعايير البيئية هي مسئولية الجميع للوصول إلى اعتماد المستشفى، ومؤكدا على العلاقة الوطيدة بين تغير المناخ والصحة العامة، وهو ما استحدثته المستشفى في ادارة النظم والعمليات الداخلية المستدامة والذكية في التعامل مع البعد البيئي واثار التغيرات المناخية لتحقيق التنمية المستدامة مما يعكس أن الوصول إلى بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة لا يعد أمرا مستحيلا إذا تضافرت جهود جميع الأطراف ذات العلاقة من خلال الاليات المحددة والقابلة للتحقيق وتدعيمها بكل ما تتطلبه من إمكانيات وموارد والتى ساعدت فى تحول المستشفى إلى مستشفى خضراء صديقة للبيئة ومراعاة حقوق المرضى وكذلك الأصحاء.