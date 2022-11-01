اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نعمل من أجل السلم والأمن.. رسائل الرئيس السيسى خلال لقائه جوتيريش ..إنفوجراف

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 07:15 م
نعمل من أجل السلم والأمن.. رسائل الرئيس السيسى خلال لقائه جوتيريش ..إنفوجراف رسائل الرئيس السيسى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركته فى القمة العربية بالجزائر.

 

وخلال هذا الإنفوجراف نرصد أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى لأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

 

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

 

حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لدعم السلم والأمن الدوليين

التنسيق مع المنظمة لتعزيز دورها فى معالجة القضايا ذات الأولوية للدول النامية

تقدير مصر للتعاون المثمر مـع المنظمة فـيما يتعلق بتغيّر المناخ وتأثيراته على العالم

سعى مصر من خلال COP27 إلى تبنى رؤية تتضمن احتياجات الدول النامية

الوصول لحلول والتزامات قابلة للتطبيق دوليا مع مراعاة قدرات الدول المتقدمة

العمل على مواجهة التحديات المناخية وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة


الرئيس السيسى

الأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش

القمة العربية بالجزائر



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