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مصرع موظف بالمعاش صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالشرقية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:36 ص
مصرع موظف بالمعاش صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالشرقية حادث - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى موظف بالمعاش مصرعه صباح اليوم، أسفل قضبان القطار، أثناء عبوره شريط السكك الحديد من مكان غير مخصص للمشاة ناحية مزلقان فاقوس البلد، نطاق قسم شرطة فاقوس بالشرقية.

 

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول"مصطفى ع ع ع" 60 عاما مقيم نطاق مركز فاقوس، جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث قطار، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتبين من التحريات أثناء عبوره شريط السكك الحديد من مكان غير مخصص للمشاة ناحية مزلقان فاقوس البلد، نطاق قسم شرطة فاقوس، اصطدم به القطار، وتوفى فى الحال، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة. 

 


الشرقية

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