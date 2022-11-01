مصرع شخصين وإصابة آخر إثر تحطم مروحية فى وسط النرويج

أ.ش.أ

أعلنت السلطات النرويجية، اليوم الثلاثاء، مصرع شخصين وإصابة ثالث بإصابات خطيرة إثر تحطم مروحية في وسط البلاد.

وذكرت الشرطة النرويجية في تغريدة عبر تويتر نقلتها شبكة (إيه بي سي) الأمريكية - إنه تم إطلاق عملية بحث وإنقاذ عقب تلقي تنبيها صباح اليوم بوقوع حادث لمروحية خارج بلدة "فيردال"، وأكدت الشرطة لاحقا مقتل شخصين ونقل آخر أصيب إصابة خطيرة إلى مستشفى في مدينة "تروندهايم".

ويعمل حاليا فنيو الطب الشرعي تابعون للشرطة بالتعاون مع هيئة التحقيق في الحوادث الجوية النرويجية لتحديد سبب وقوع الحادث.

وأفادت وسائل إعلام نرويجية بأن الحادث وقع في حقل خارج منطقة مكتظة بالمباني في ظل ظروف جوية صعبة مع ضباب كثيف بعد أن قامت المروحية بعدة محاولات فاشلة للهبوط.