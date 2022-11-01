مستشار برنامج المناخ العالمى: ما حدث بمدينة شرم الشيخ فى وقت قصير معجزة معمارية

ماجد تمراز

قال الدكتور مجدى علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن ما حدث في مدينة شرم الشيخ يعتبر معجزة معمارية في وقت قصير، موضحا أن من زارها من قبل، إذا زارها الآن لن يعرفها، وستنافس المدينة المكسيكية، التي حصلت على جائزة العمارة الخضراء العام الماضي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يذاع على قناة الحياة: "شرم الشيخ موقعها بين البحرين، وخليج العقبة والسويس، وهي نقطة التقاء البحرين الشهيرة، وهي ليست فقط موقعا أثريا، ولكنها موقع كل ديانات العالم تعتز بها، بالإضافة إلى التنوع البيولوجي في خليج العقبة الذي لا مثيل له في العالم".

وقال: "لم أتخيل أن تقام هذه المباني وتلك المساحات الخضراء بهذا الكم والجمال في هذا الوقت القصير، تلك المنطقة الجبلية الموجودة هناك، تحولت إلى مساحات خضراء، ووزير الخارجية المصري أعلن حرية الحركة والتعبير في هذه المنطقة".