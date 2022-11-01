وأكد المسؤول في تصريحات صحفية - نقلتها شبكة "سى إن إن" الأمريكية الإخبارية اليوم الثلاثاء، " نحن نقيم الوضع بأنه كان هناك انفجارات"، ولم يذكر المسؤول ما إذا كانت أي سفن ساحلية أمريكية متورطة أو سبب الانفجارات.

وأضاف المسؤول" أن روسيا تواصل شن ضربات صاروخية على البنية التحتية لأوكرانيا لتشمل شبكة الكهرباء الخاصة بها؛ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع".

وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن سيفاستوبول هي مدينة في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود.