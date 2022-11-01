محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بمركز البلينا.. صور

سوهاج - عمرو خلف

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى مركز البلينا، والتي بلغ عددها 142 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطنين.

وأوضح محافظ سوهاج أن خطة مشروعات "حياة كريمة " بقرى مركز البلينا، تشمل "26 مشروعا للصرف الصحي، وعدد 2 محطة معالجة، و27 مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و29 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء 16 وحدة صحية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء 6 مراكز جديدة لطب الأسرة، ورفع كفاءة 7 وحدات صحية".

وأشار "الفقي" إلى أن خطة المبادرة بمركز البلينا تشمل أيضا "إنشاء ورفع كفاءة 4 طرق داخلية، وإنشاء 4 مجمعات للخدمات الحكومية، و 4 مجمعات للخدمات الزراعية، و4 نقاط إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 4 مراكز للشباب، وإنشاء محطة مياه، وإنشاء واحلال وتجديد 3 كباري، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مركز لتنمية الأسرة والطفل، ورفع كفاءة وحدة اجتماعية، فضلا عن إنشاء مستشفى مركزي جديد".

وأكد المحافظ على الانتهاء من عدد 57 من تلك المشروعات بنسب تنفيذ 100%، في قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، ومنشآت التضامن الاجتماعي، وإنشاء الكباري، لافتا إلى استمرار العمل في باقي المشروعات بنسب تنفيذ متقدمة.