محافظ الدقهلية يحيل 86 محضر مخالفات فى مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

الدقهليه فريق محافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد، خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق أسفرت عن تحرير 86 محضرا فى مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه "مختار" لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

وقد أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التى تم تنفيذها شملت المرور على الأسواق والمحلات والمخابز بنطاق مراكز ومدن نبروه وأجا وبلقاس وتمى الأمديد والمنصورة، وأن المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن 5 محاضر نقص وزن، و5 محاضر مواصفات، و2 محضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (24 شيكارة)، و1 محضر عدم إعطاء بون للمواطنين، 32 محضر عدم اعلان عن الاسعار، و13 محضر عدم حمل شهادةصحية، و2 محضر بيع بأزيد من السعر (سجائر)، و1 محضر بيع بأزيد من السعر (سكر)، و1 محضر تجميع أرز بدون ترخيص، و1محضر غش تجاري، و1 محضر عدم إعلان عن المقررات التموينية، و7 محاضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية، و1 محضر عدم تدوين أسعار، و3 محاضر مخالفة قانون حماية المستهلك، و2 محضر تصرف في سلع مدعمة، و1محضر تجميع سلع مدعمة، و8 محاضر عدم توريد أرز للمزارعين، وقال أنه تم التحفظ على كميات من السلع المدعمة و2 طن ذرة مجروشة و9 طن أرز شعير و20 كجم سكر و29 شيكارة دقيق مدعم و300 لتر سولار و5 أطنان مواد غذائية (أرز أبيض _عدس _دقيق حر) و9 أطنان أرز شعير لم يتم توريدها، وأضاف ألأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية