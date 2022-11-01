مؤسسات مالية عالمية تطالب بسرعة طرح شركات حكومية لتنشيط البورصة المصرية

كتب هانى الحوتى

استهل مسؤولو البورصة المصرية، الجولة الترويجية الخارجية باجتماع مع ممثلي 16 من كبرى المؤسسات المالية العربية والأجنبية والتي تدير أصول بمئات المليارات من الدولارات في أسواق مالية متعددة حول العالم.

واستهدفت اللقاءات الترويج للفرص المتاحة في سوق المال المصري بين المؤسسات المالية العالمية التي تولي اهتماما بالفرص الاستثمارية بالمنطقة، وكذلك التعرف على رؤية المستثمرين من المؤسسات المالية للأحداث والمستجدات على صعيد الاقتصاد الوطني بهدف استعادة ثقتهم في سوق المال المصري بعد التعرف على المعوقات والتحديات التي يواجها في سبيل عودة استثماراتهم في الأدوات والمنتجات المالية المتداولة بالبورصة المصرية.

وقال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن قرب الانتهاء من اتفاق صندوق النقد الدولي سيؤدى إلى تحسن جزئي للسوق، موضحا أن السياسات الحالية المطبقة من البنك المركزى المصرى لحل أزمة الدولار هى سياسات فاعلة من شأنها المساهمة فى تماسك الاقتصاد الوطنى.

أضاف أن إدارة البورصة المصرية تعمل على تعزيز مستويات الاعتماد على حلول وتطبيقات التكنولوجيا المالية وكذلك تفعيل عدة آليات وأدوات مثل تفعيل سوق المشتقات واستحداث مؤشرات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأخرى تتابع جهود الشركات في خفض الانبعاثات الكربونية بهدف تحسين تنافسية السوق المصري بين الأسواق العربية والعالمية.

وخلال الاجتماعات أكدت المؤسسات المالية المشاركة، على جاذبية الاستثمار في السوق المصري واعتباره سوق رئيسي ضمن محافظهم الاستثمارية بسبب تنوع الفرص الاستثمارية به.

واستعرض المشاركون، عددًا من المعوقات والتحديات التي تواجهها في السوق المصري منها تراجع مستويات السيولة داخل السوق والتي تؤثر سلبًا على القرار الاستثماري، كذلك قلة المعروض من الأوراق المالية وضرورة وجود طروحات جديدة للمساهمة في انعاش السوق، كما أكد الحضور لضرورة رفع القدرات الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة لتأسيس قنوات اتصال اكثر فعالية مع المؤسسات المالية لاسيما الاجنبية، وفي هذا السياق اكد ممثلي المؤسسات من الحضور أن الافصاحات باللغة الانجليزية إلى جانب اللغة العربية يعزز من مستويات الشفافية والافصاح.

كذلك طالب ممثلي المؤسسات المالية المشاركة في الاجتماعات سرعة قيد الشركات الحكومية في السوق المصري لانعكاس ذلك على تحسين مستويات السيولة واجتذاب عدد أكبر من المستثمرين والمؤسسات المالية الاجنبية.

واقترح عدد من ممثلي المؤسسات المالية دراسة التعاون ما بين البورصات العربية لاسيما الخليجية والمصرية فيما يخص القيد المزدوج أو إمكانية الربط على منصة "تبادل عربية" بهدف زيادة المعروض أمام المستثمرين واجتذاب سيولة جديدة وتحسين مستوياتها الحالية.

وشهدت فعاليات الجولة الترويجية في دولة الإمارات اجتماع رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية مع رئيس صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، بحضور عدد من المستشارين والتنفيذين بالإدارات المختلفة بالصندوق وخلال اللقاء ثمن الحميدي جهود وسعي البورصة المصرية لإطلاق أولى منصة افريقية طوعية لتداول شهادات الكربون.

شهدت الجولة الترويجية اجتماع رامي الدكاني والمدير التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي عارف أميري وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك إضافة إلى استعراض الجانب الاماراتي آخر مستجدات منصة النمو Growth Platform المعنية بتمويل الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة وغيرها من البرامج التي تعتمدها مركز دبي المالي العالمي خلال الفترة الأخيرة.