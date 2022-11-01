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لاعبات أول فريق نسائى بمركز شباب بقنا: نحلم الوصول للعالمية ونواجه التنمر بالتحدى

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:30 ص
لاعبات أول فريق نسائى بمركز شباب بقنا: نحلم الوصول للعالمية ونواجه التنمر بالتحدى لاعبات أول فريق نسائى بمركز شباب بقنا
قنا صابر سعيد

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قالت آيات أيمن، لاعبة بفريق مركز شباب مدينة العمال بقنا، أن لعبة كرة القدم ليست للرجال فقط ولكن للسيدات أيضًا ولا توجد صعوبات تواجه الفتيات فى اللعبة، كما أنها تتمنى أن تنافس خارج محافظة قنا وتصل لحلمها بالمشاركة فى بطولات كبرى.

 

وأوضحت إنجى جمال، لاعبة بالفريق، إلى أنها تلعب كرة القدم منذ عامين وذلك لحبها لها ولا يوجد فرق يميز الشباب عن الفتيات لكى يمارسن اللعبة، فهى تعمل على تقوية الجانب البدنى لدى الفتيات، مضيفًا أن الفريق يلعب دوريات داخلية ومثلها فى اللعبة محمد صلاح الذى وصل إلى العالمية من خلال كرة القدم.


وبينت آية على حسين، لاعبة الفريق، أنها شاركت فى اللعبة منذ عامين والتدريب داخل مركز الشباب ليس على مدار الأسبوع ولكن يومين إلى 3 أيام مع توفير المعدات من قبل المركز، ومن الصعوبات التى تواجهها هى ممارسة أكثر من لعبة مرتبطة بالدراسة، كما أنها تعرضت للتنمر فى بداية الأمر ولكنها تواجه ذلك بالإصرار والتحدى.

 


لاعبات كرة قدم

لاعبات مركز شباب مدينة العمال

فريق كرة قدم نسائي

اخبار قنا



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