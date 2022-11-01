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كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تختتم دورة تدريبية لاتحاد طلاب غينيا

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 09:28 ص
كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تختتم دورة تدريبية لاتحاد طلاب غينيا جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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نظم مكتب رعاية شؤون الطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة دورة تدريبية حول "الممارسة الدبلوماسية" لاتحاد طلاب غينيا بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها كلية الدراسات الإفريقية العليا للمجتمع الأفريقي من خلال تدريب وتثقيف الطلاب الأفارقة الوافدين بجمهورية مصر العربية.
 
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور عطية الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة أميرة شوقي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.
 
وتناولت الدورة التدريبية، مفهوم الدبلوماسية، وملامح العلاقات الدبلوماسية بين الدول الأفريقية، ومهام البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والعلاقات الدبلوماسية بين أفريقيا ودول العالم، وحاضر فيها نخبة من أساتذة العلوم السياسية بقسم السياسة والاقتصاد بالكلية.
 
 
 

التعليم العالى

جامعة القاهرة

افريقيا

كلية الدراسات الأفريقية

محمد الخشت

طلاب غينيا



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