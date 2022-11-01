طقس الخليج.. رياح فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار بالكويت

كتب : أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022، فى السطور التالية.

السعودية:

تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض يمتد تأثيرها الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحواً بوجه عام وغائماً جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الكويت:

حار و غائم جزئيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .