طرح منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى الهرم.. صور

كتبت - مرام محمد

واصلت محافظة الجيدة تنفيذ خطة التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية المتنقلة بالمراكز والمدن؛ لضبط الأسعار والتيسير على المواطنين والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها.

وفي هذا الإطار، طرحت المحافظة عددا من منافذ البيع المتنقلة بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأمان للمنتجات الغذائية، ومديرية التموين، بمنطقة الطوابق بحي الهرم؛ لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتوفير منافذ بيع متنقلة تجوب المحافظة للوصول لأكبر قطاع من المواطنين.

وفي سياق متصل، عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعاً لبحث آليات تنفيذ التوجيهات التى أصدرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء مجلس المحافظين بشأن ضرورة المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر السلع الأساسية والتأكد من التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالأسعار المقررة طبقا لقائمة الأسعار الاسترشادية التى تقررها وزارة التموين والتجارة الداخلية ومراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية لضبط أسعار السلع والاطمئنان على توافرها بكميات كافية.

وأكد محافظ الجيزة، أنه يجرى التنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار للتوسع في إقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، مؤكدا أن المحافظة لديها منافذ لبيع السلع بالتعاون مع العديد من الجهات وبأسعار مناسبة فضلا عن انتشار منافذ ثابتة ومتنقلة ما بين منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية والمجمعات الاستهلاكية وجميعها توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين بإقامة منافذ سلعيه بمقار الوحدات المحلية، مشدداً على ضرورة أن تمتد للقرى والعزب، مع إمكانية توفير منافذ بيع متنقلة تجوب المحافظة للوصول لأكبر قطاع من المواطنين.