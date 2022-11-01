ضبط 1767 قضية متنوعة داخل وسائل المواصلات.. انفوجراف

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث شنت الإدارة عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1767) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (11639) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (150) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".