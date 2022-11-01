اليوم السابع
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سقوط أمطار متوسطة على مدينة زفتى فى الغربية.. صور

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 06:13 م
سقوط أمطار متوسطة على مدينة زفتى فى الغربية.. صور الأمطار
الغربية محمد طارق

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تعرضت مدينة زفتي في محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، إلى سقوط أمطار متوسطة على كافة المدينة، مع استمرار تقلبات الطقس والأحوال الجوية.
 
ورفعت محافظة الغربية عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه.
 
وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.
 
وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.
 
الأمطار فى الشوارع
الأمطار فى الشوارع

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امطار فى الغربية
امطار فى الغربية
 
 

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