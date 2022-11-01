سفير مصر بجيبوتى يكرم فرقة أسوان للفنون الشعبية لمشاركتها بمهرجان جيبوتى الثقافى

أسوان عبد الله صلاح

شاركت فرقة أسوان للفنون الشعبية إحدى فرق الإدارة المركزية للفنون الشعبية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، كضيف شرف من مصر بفعاليات "مهرجان جيبوتى الثقافي" تزامنا مع "اليوم الوطنى للشباب الأفريقى"، والذى نظمته وزارة الشباب والثقافة بجمهورية جيبوتى، في الفترة من 28 أكتوبر 2022 حتى 1 نوفمبر 2022.

جاء حفل الختام بحضور رئيس الوزراء بدولة جيبوتى عبد القادر محمد كامل، ودهبو موس عسوى وزيرة الشباب والثقافة، والسفير حسام رضا سفير مصر بجيبوتى، والذين قدموا الشكر لوزارة الثقافة المصرية وللفرقة على المشاركة بالمهرجان، مشيدين بما قدمته من استعراضات نالت أعجاب الجماهير وكانت حديث الصحافة بالدولة طوال فترة المهرجان، وعقب ختام المهرجان قام السفير حسام رضا بتكريم أعضاء الفرقة من إدارين وفنانين، ومحمد خلف راقص التنورة المصاحب للفرقة، بحضور أميرة الباجورى القنصل المصرى بجبيوتى.

وقدمت فرقة أسوان طوال فترة المهرجان العديد من الفقرات الاستعراضية التي تعبر عن الفن الشعبى بأسوان وكذلك التراث والفن النوبى، على مسرح قصر الشعب أكبر مسرح فى جبيوتى، ومنها "النجرشاد، الكف، السوق، الأرجيد، الألعاب الشعبية، التاتا، بالإضافة لرقصة جماعي".