اليوم السابع
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رعاية الشباب بكليات جامعة حلوان تعقد اجتماعا لمناقشة خطط الأنشطة الطلابية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:45 م
رعاية الشباب بكليات جامعة حلوان تعقد اجتماعا لمناقشة خطط الأنشطة الطلابية اجتماع لمناقشة خطط الأنشطة الطلابية بجامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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عقدت الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا لمديرى رعاية الشباب بالجامعة، وذلك لمناقشة خطط الأنشطة الطلابية وفقا لرؤية مصر 2030.
 
وفي بداية اللقاء، وجه الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التحية إلى الحضور، واستمع إلى المناقشات، وذلك فيما يتعلق بالتسكين بالمدن الجامعية وتطوير التكافل الاجتماعى.
 
وحضر اللقاء الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، مقدمًا للحاضرين رؤية وخطة الأنشطة في العام القادم ومستهدفات زيادة قاعدة الممارسة وطرق تنفيذها.
 
فيما أكد راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب على ضرورة التكاتف من الجميع خلال المرحلة القادمة لدفع عجلة الأنشطة نحو التألق والريادة من جديد.
 
وأشرف على تنظيم اللقاء أميرة نبيل مدير الاتحادات الطلابية، ومديرى الإدارات لرعاية الشباب بكليات الجامعة لمناقشة الإنجازات للعام الماضي 2021 / 2022 و الخطط المقترحة للعام الحالي 2022 / 2023 و العمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجامعة نحو تطوير الأنشطة الطلابية و توسيع قاعدة المشاركة الطلابية فى كافة المجالات لرعاية الشباب بالكليات و الجامعة وتبنى المبدعين و الموهوبين لصقلهم للمشاركة في المستويات القمية و الدولية وفقا لرؤية مصر 2030.
 
كما طرح مديرى رعاية الشباب بكليات الجامعة أفكارا طموحه لتفعيل الأنشطة الطلابية والمشروعات والبرامج المتوقع تنفيذها خلال المرحلة القادمة.

الأنشطة الطلابية

جامعة حلوان

اخبار مصر

التعليم العالى

السيد قنديل



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