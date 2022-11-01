اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس مجلس القضاء الأعلى يوافق على تشكيل محكمة القيم والقيم العليا

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:32 م
رئيس مجلس القضاء الأعلى يوافق على تشكيل محكمة القيم والقيم العليا محكمة النقض
إبراهيم قاسم – أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، على طلب المستشار نائب وزير العدل  لشئون التفتيش الـقضائى، بشأن  طلب الموافقة على الندب وتجديد ندب  لدي بعض القضاة نواب رئيس محكمة النقض ورؤســــــــاء الاستئناف أعضاء بمحكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، وبالإضافة للعمل مدة تنتهى في 30 يونيو 2023 .
 
بالإشارة إلى كتاب المستشار نائب وزير العدل  لشئون التفتيش الـقضائى رقم 2258  مرفقاً به مذكرة التفتيش القضائى بشأن  طلب الموافقة على الندب وتجديد ندب  لدي بعض القضاة نواب رئيس محكمة النقض ورؤســــــــاء الاستئناف أعضاء بمحكمة القيم والمحكمة العليا للقيم ، وذلك إعمالا للقانون رقم 194 لسه 2008  بشأن تطبيق الباب الثالث من قانون حماية القيم  من العيب الصادر  بقانون رقم 95 لسنة   1980 وذلك على النحو التالي:
أولا محكمة القيم العليا
  تجديد ندب القاضي على محمد على حسانين نائب رئيس محكمة النقض 
ندب القاضي شعبان عبد الرحمن محمد الشامى  الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، والقاضى مجدى أحمد محمد مصطفى  الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة  والقاضى أحمد عبد العزيز عبد الحميد قتلان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والقاضى يحيى أحمد مرسى البنا  الرئيس محكمة استئناف القاهرة.
ثانيا محكمة القيم 
تجديد ندب القاضي مرتضى عبد اللاه عبد الوهاب أبو رضوان الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط ، وندب القاضي خالد فتحى محمد مقلد نائب رئيس محكمة النقض والقاضى يسرى عبد اللاه محمد عبد الكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، والقاضى محمد رأفت حامد أحمد رزق الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية ، والقاضى محمد رضا حسين كامل نائب رئيس محكمة النقض  "بصفة احتياطية".
 
 

محكمة القيم

محكمة النقض

محكمة القيم العليا

تشكيل محكمة القيم



الموضوعات المتعلقة

وزير العدل يصدر قرارا بضم المستشار سمير كمال عضوا بمحكمة القيم

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:37 م

وزير العدل يصدر قرار بتشكيل محكمتى القيم والقيم العليا

السبت، 10 أكتوبر 2020 04:20 م

ندب المستشار عادل السعيد عضوا بمحكمة القيم باستئناف القاهرة

الإثنين، 23 مارس 2020 06:21 م

ما هى اختصاصات محكمة القيم؟ وما هو تشكيلها؟

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:56 م

محكمتا القيم والعليا للقيم تعودان للعمل.. القضاء الأعلى يعتمد تشيكلهما بعد تأجيل جلساتهما إداريا.. و149 قضية فرض حراسة فقط متداولة أمامهما.. أبرزها التحفظ على أموال المتهمين باستغلال النفوذ والإتجار بالمخدرات

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 05:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة