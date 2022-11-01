رئيس مجلس القضاء الأعلى يوافق على تشكيل محكمة القيم والقيم العليا

إبراهيم قاسم – أحمد إسماعيل

وافق المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، على طلب المستشار نائب وزير العدل لشئون التفتيش الـقضائى، بشأن طلب الموافقة على الندب وتجديد ندب لدي بعض القضاة نواب رئيس محكمة النقض ورؤســــــــاء الاستئناف أعضاء بمحكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، وبالإضافة للعمل مدة تنتهى في 30 يونيو 2023 .

بالإشارة إلى كتاب المستشار نائب وزير العدل لشئون التفتيش الـقضائى رقم 2258 مرفقاً به مذكرة التفتيش القضائى بشأن طلب الموافقة على الندب وتجديد ندب لدي بعض القضاة نواب رئيس محكمة النقض ورؤســــــــاء الاستئناف أعضاء بمحكمة القيم والمحكمة العليا للقيم ، وذلك إعمالا للقانون رقم 194 لسه 2008 بشأن تطبيق الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1980 وذلك على النحو التالي:

أولا محكمة القيم العليا

تجديد ندب القاضي على محمد على حسانين نائب رئيس محكمة النقض

ندب القاضي شعبان عبد الرحمن محمد الشامى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، والقاضى مجدى أحمد محمد مصطفى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والقاضى أحمد عبد العزيز عبد الحميد قتلان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والقاضى يحيى أحمد مرسى البنا الرئيس محكمة استئناف القاهرة.

ثانيا محكمة القيم

تجديد ندب القاضي مرتضى عبد اللاه عبد الوهاب أبو رضوان الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط ، وندب القاضي خالد فتحى محمد مقلد نائب رئيس محكمة النقض والقاضى يسرى عبد اللاه محمد عبد الكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، والقاضى محمد رأفت حامد أحمد رزق الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية ، والقاضى محمد رضا حسين كامل نائب رئيس محكمة النقض "بصفة احتياطية".