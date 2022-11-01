رئيس جامعة الزقازيق يفتتح معرض التسوق الخيرى تحت شعار "مستقبل أفضل"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

افتتح الدكتور عاطف حسين رئيس جامعة الزقازيق معرض التسوق الخيرى للمشغولات الفنية واللوحات ومعرض النباتات والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، تحت شعار "مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا"، والذى يقام بالحرم الجامعى فى الفترة من 1/11/2022 حتى 1 /12/2022 انطلاقاً من رسالة جامعة الزقازيق في خدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور عاطف حسين رئيس الجامعة ، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بحضور الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من السادة عمداء ووكلاء الكليات.

بدأ الدكتور عاطف حسين جولته التفقدية للمعرض بجناح كليتى الزراعة والتربية النوعية، واللذان يقاما بإشراف من الأستاذ الدكتور أسامة عبد المنعم عميد كلية الزراعة، والدكتور هانى حلمى عميد كلية التربية النوعية، حيث يشملان العديد من المنتجات المتنوعة من أشجار الزينة والنباتات والمنظفات والطيور وغيرها، بالإضافة إلى اللوحات الفنية والمشغولات اليدوية والملابس لطلاب كلية التربية النوعية ، ثم تابع رئيس الجامعة جولته للمعرض بساحة كلية الآداب متفقداً المنتجات المختلفة لعدد من الشركات الشبابية من القطاع الخاص من ملابس ومشغولات فنية يدوية ومستلزمات منزلية.

وخلال تفقده لأجنحة المعرض حرص الدكتور عاطف حسين رئيس الجامعة على التأكد من أن تكون أسعار المعروضات تتناسب مع إمكانيات الطلاب والعاملين، وكما هو متفق عليه مع أصحاب الشركات والمحلات التجارية والمشروعات الصغيرة المشاركة، وكذلك الإطمئنان على جودة المنتجات والخامات، مشيراً إلى أنه يتم تنظيم هذه المعارض بصورة مستمرة اهتماماً بأبنائنا الطلاب والعاملين بالجامعة للمساهمة في تخفيف العبء عن الأسر المصرية.

وأشاد رئيس الجامعة بالتنظيم وجودة المنتجات المعروضة من ملابس ومشغولات يدوية، ومنتجات زراعية ومنتجات ألبان وكتب، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

كما أكد أن الجامعة تسعى لإقامة المعارض بهدف تسويق منتجات الطلاب بمختلف الكليات وتحفيزهم على الاستمرار في الإنتاج والإبداع.

وأثناء جولته بالمعرض التقى رئيس الجامعة بالطلاب المشاركين بالمعرض، وأدار حواراً مفتوحاً معهم لتشجيعهم على ضرورة اكتساب مهارات جديدة ومتطورة، لتساعدهم على خلق فرص عمل حقيقة والدخول إلى سوق العمل.

جدير بالذكر أن معرض التسوق الخيرى يأتى انطلاقاً من الإيمان بدور جامعة الزقازيق ورسالتها الخدمية والمجتمعية، والذى يأتى من تنظيم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومتابعة من الأستاذ محمود نصر مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة.