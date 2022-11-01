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خليك واعى.. لا صحة لوقف بث قنوات فضائية على "نايل سات".. إنفوجراف

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 09:09 م
خليك واعى.. لا صحة لوقف بث قنوات فضائية على "نايل سات".. إنفوجراف خليك واعى

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انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار حول إيقاف بث عدد كبير من القنوات الفضائية على الأقمار الصناعية لشركة نايل سات، إلا أن الشركة أكدت عدم صحة ما تم نشره.

 

الشائعة:

إيقاف بث عدد كبير من القنوات الفضائية على أقمار "نايل سات" الصناعية

 

الحقيقة:

نايل سات
نايل سات

 

أعلنت إدارة شركة "نايل سات" عدم صحة ما نُشر من أخبار عن إيقاف بث عدد كبير من القنوات الفضائية على أقمارها، وأكدت أنه لا توجد بينها وبين القنوات المشار إليها أية تعاقدات أو علاقات، موضحة أن القنوات المذكورة تبث من خلال أقمار أخرى فى نفس الموقع المدارى، وأنه حال اتخاذ أى قرار شبيه سيُعلن بشكل مسبق قبل إيقاف البث.


خليك واعى

نايل سات

وقف قنوات على النايل سات

شائعات

اليوم السابع بلس



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