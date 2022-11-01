خليك واعى.. لا صحة لوقف بث قنوات فضائية على "نايل سات".. إنفوجراف

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار حول إيقاف بث عدد كبير من القنوات الفضائية على الأقمار الصناعية لشركة نايل سات، إلا أن الشركة أكدت عدم صحة ما تم نشره.

الشائعة:

إيقاف بث عدد كبير من القنوات الفضائية على أقمار "نايل سات" الصناعية

الحقيقة:



نايل سات

أعلنت إدارة شركة "نايل سات" عدم صحة ما نُشر من أخبار عن إيقاف بث عدد كبير من القنوات الفضائية على أقمارها، وأكدت أنه لا توجد بينها وبين القنوات المشار إليها أية تعاقدات أو علاقات، موضحة أن القنوات المذكورة تبث من خلال أقمار أخرى فى نفس الموقع المدارى، وأنه حال اتخاذ أى قرار شبيه سيُعلن بشكل مسبق قبل إيقاف البث.