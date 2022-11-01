حياة كريمة تزين المنيا.. تأهيل وتبطين الترع يحول مداخل القرى لواجهات نموذجية

المنيا- حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع" تقريرا مصورا، لأعمال تاهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا، ضمن مبادرة حياه كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى.

ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من الترع التى تشملها المبادرة وذلك حفاظا على المياه، وتحويل مداخل القرى إلى واجهات حضارية تمنع انتشار الناموس والحشرات الضارة التى كانت تنتج عن الحشائش المنتشرة فى تلك الترع خاصة التى تتخلل الكتلة السكنية، بالاضافة إلى توفير فرص العمل لابناء القرى المجاورة للمشروع وهذا ما أكده محمد عادل عامل بالمشروع، أن الفترة الماضية حتى الآن استطاع الحصول على فرصة عمل تعينه وأسرته على الحياة الكريمة.

وقال المهندس حمدى ابومسلم مهندس مشروع التأهيل بإحدى الترع بالمحافظة ، إن المشروع لهم مميزات عديدة تعود على المزارع بالنفع وأهمها وصول المياه إلى نهايات الترع وتقليل الفاقد من المياه نتيجة الحشائش التى كانت منتشرة فى الترع، بالاضافة إلى اعادة الشكل الحمالى للترع وردها لاصلها التى كانت عليه فى الماضى.

وتجرى أعمال التأهيل والتبطين فى 784 كيلو متر فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، وتم الانتهاء من حوالى 525 إلى 530 كيلو متر حتى الآن بنسبة 65٪ من إجمالى الأعمال التى تجرى فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنيه.

يذكر أن محافظة المنيا تشهد مشروع حياة كريمة الذى يجرى فى 192 قرية و757 تابع لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه.