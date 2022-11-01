حملات مكثفة لضبط منافذ بيع المبيدات الزراعية والمخصبات المغشوشة بفاقوس

الشرقية- فتحية الديب

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع المبيدات الزراعية والمخصبات لضبط المغشوش ومجهول المصدر منها وكذلك غير المصرح به من قِبل وزارة الزراعة، ورصد أى مخالفات تشكل تهديداً للصحة العامة، والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وشدد المحافظ، على عدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والتصدي بقوه لكافة اشكال الفساد والغش التجاري.



وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، أشار المهندس محمد حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة إلي قيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية بالتنسيق مع شرطه البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على منافذ بيع المبيدات الزراعية والمخصبات بعدد من قرى مركز فاقوس.



وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط عدد من المحلات يقوم أصحابها بالإتجار في المبيدات والمخصبات بدون ترخيص من وزارة الزراعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وتحرير محضري مخالفة 4/163 و 5/163 أحوال بقسم شرطة فاقوس والتحفظ على المضبوطات لحين اتخاذ اللازم قانوناً حيالها.