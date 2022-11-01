جهاز مدينة طيبة ينظم ندوة حول التغيرات المناخية وترشيد استهلاك الكهرباء.. صور

عقد جهاز مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر ندوة عن تداعيات التغيرات المناخية وترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة والهيدروجين الأخضر، تزامناً مع بدء الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية COP-27 المقرر انعقاده خلال الأيام المقبلة فى مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبناء على توجيهات المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس الجهاز بضرورة التوعية بالتداعيات المناخية وترشيد إستهلاك الكهرباء والطاقة.

وتم تنظيم فعاليات ندوة التغيرات المناخية بجهاز مدينة طيبة بالأقصر، بإشراف المهندسة إيمان علاء الدين شبيب منسق الندوة والوحدة الفرعية لتكافؤ الفرص للمرأة بالجهاز، وشمل محتوى الندوة التعريف بمفهوم التغيرات المناخية وأسبابها وأضرارها، والحلول وكيفية التكيف معها، والجهود المصرية المبذولة فى مواجهة التغيرات المناخية، وجهود مدينة طيبة الجديدة فى مواجهة التغيرات المناخية، وسبل ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة والهيدروجين الأخضر، كما تم تقديم عرض مسرحى مقدم من المؤسسة الإستشارية للشباب والتنمية من فريق نواة الأقصر.

وحضر فعاليات الندوة كل من الدكتور محمد عبده عبد السميع بجهاز شئون البيئة، وأحمد محمد عونى مدير مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالمدينة، والدكتور محمد ربيع بالمعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر، والدكتور مجدى إبراهيم مدير الجودة بجامعة الأزهر بالمدينة، ونخبة من طلاب مدرسة المتفوقين بطيبة، حيث قام طلاب المدرسة بتقديم نموذج جهاز لتحويل الهواء إلى ماء، بالإضافة إلى استخدامه كمبرد أو ثلاجة، مما يعكس رؤية الطلاب وإدراكهم لأهمية الحدث، كما شارك فى الندوة عدد من المؤسسات الحكومية وأطياف المجتمع المدنى بالمدينة، والأحزاب السياسية والشخصيات العامة والقيادات الطبيعية بالمدينة والمحافظة، وعدد من طلبة جامعة الأقصر والجامعة التكنولوجية وجامعة الأزهر والمدارس الحكومية واللغات ومدارس النيل الخاصة، وقدمت مدرسة النيل فقرة عن التغيرات المناخية، وأشاد الحضور بالفعالية وقدموا الشكر لرئيس الجهاز على تلك الندوة الثرية، وطالبوا بتكرار تلك الفعاليات لخدمة المجتمع فى شتى المجالات والموضوعات فى المجتمع بأكمله.



جانب من فعاليات التوعية بالتغيرات المناخية خلال الندوة



جهاز مدينة طيبة ينظم ندوة حول تداعيات التغيرات المناخية



حضور فعاليات ندوة جهاز مدينة طيبة



رئيس مدينة طيبة خلال فعاليات الندوة



شرح تفاصيل وتداعيات التغيرات المناخية خلال الندوة



مدينة طيبة ينظم ندوة حول تداعيات التغيرات المناخية وترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة



ندوة التغيرات المناخية وترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة بمدينة طيبة



ندوة حول تداعيات التغيرات المناخية وترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة