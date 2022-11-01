جهاز تنظيم الاتصالات: 21.6 مليون محفظة إلكترونية لشركات المحمول بمعاملات 124.6 مليون معاملة

كتبت هبة السيد

اعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مؤشرات جودة خدمات القيمة المضافة (المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول) ذلك في إطار حرص الجهاز علي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

بلغ إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول 21.6 مليون محفظة خلال الربع الثالث لعام 2022 بزيادة قدرها 4% مقارنة بالربع الثاني خلال نفس العام.

بلغ إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول 124.6 مليون معاملة خلال الربع الثالث لعام 2022 بزيادة قدرها 22% مقارنة بالربع الثاني خلال نفس العام.

توزيع المعاملات الإلكترونية وفقا للخدمات خلال الربع الثالث لعام 2022:

تم استخدام 51% من المعاملات الإلكترونية في التحويل من محفظة لأخرى

تم استخدام 19% من المعاملات الإلكترونية في عملية شحن الرصيد لخدمات المحمول والانترنت

تم استخدام 18% من المعاملات الإلكترونية في عمليات الإيداع

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تم استخدام 8% من المعاملات الإلكترونية في عمليات السحب

تم استخدام 4% من المعاملات الإلكترونية في عمليات المدفوعات الأخرى والتي تشمل سداد فواتير المرافق وتحويل المرتبات والحوافز وسداد نفقة المطلقات والتبرعات والتسوق الإلكتروني والادخار والإقراض الريفي