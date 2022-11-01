تعليم الجيزة: فرق صيانة من المدارس الصناعية لتقديم خدماتها للبيئة المحيطة

كتبت – مرام محمد

اجتمع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بلجنة مشروع رأس المال الدائم بالمديرية؛ لمناقشة ومراجعة عقود الشراكة ومدى حاجة المدارس إليها من عدمه وفحص القيمة الإيجارية، وكذلك فحص بنود الشراكة الأخرى فى ظل القرارات الوزارية المنظمة.

وشهد الاجتماع، مناقشة ما تم إنجازه بخصوص تصنيع زى التربية العسكرية بالمدارس الصناعية بناء على موافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وحث جميع مدارس التعليم الفني (صناعى - زراعى - فندقى - تجارى)، على تنشيط المشروع تطبيقا للقرار الوزاري 290 لسنة 2019.

ونص القرار الوزاري 290 لسنة 2019، على أن "على الوزارة والمديريات والإدارات استيفاء احتياجاتها من السلع والخدمات من مشروع رأس المال ومن مدارس التعليم الفنى طبقا لتخصصات كل منها وفى حدود إمكاناتها المتاحة بناء على تكليف صادر من الجهات. على ألا يزيد سعر السلعة عن القيمة التسويقية لها ويتم تحديد القيمة السوقية لها من خلال تشكيل لجنة فنية من الجهة الطالبة للسلعة أو الخدمة وفقا للقرار الوزارى رقم 207 لسنة 2013".