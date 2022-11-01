اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:52 م
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جناح الأمم المتحدة بالمنطقة الزرقاء فى قمة المناخ بعنوان "One UN Egypt Pavilio"

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:52 م
جناح الأمم المتحدة بالمنطقة الزرقاء فى قمة المناخ بعنوان "One UN Egypt Pavilio" إلينا بانوفا منسقه الأمم المتحدة في مصر
كتبت منال العيسوى

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أعلنت إلينا بانوفا، منسقه الأمم المتحدة في مصر، أن الأمم المتحدة ستنظم في قمة المناخ بالمنطقة الزرقاء عدد من الفعاليات والأيام الموضوعية، تحت شعار "One UN Egypt Pavilion" لتعزيز الإسهامات في قضايا المناخ في مصر، وأنه تم تصميم أجندة الجناح لتتماشي مع الأجندة الدولية لقمة المناخ COP27، مع التركيز على البرامج والأنشطة المختلفة في مصر.
 
وأكدت إلينا بانوفا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش ورشة عمل التوجيهية لاعلاميين البيئة، أنه يهتم جناح الأمم المتحدة بقمة المناخ، بتسليط الضوء على نهج منظومة الأمم الشامل في التعامل مع قضايا المناخ ووضعها في قلب ركائز عمل الأمم المتحدة في مصر وهي" رأس المال البشري والوصول إلى الخدمات الاجتماعية الرئيسية والتنمية الاقتصادية والحوكمة وتمكين السيدات والفتيات المتحدة في مصر.
 
وأضافت إلينا أنه لم يغفل الجناح الروابط بين قضايا المناخ و تطلعات التنمية المستدامة الوطنية في مصر، والتي تدور حول 4 محاور رئيسية الاستدامة البينية وإدارة الموارد الطبيعية، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة ليبية ودارة لموارد الصعبة، والعدالة الاجتماعية.

قمة المناخ

تغيرات المناخ

قمة شرم الشيخ

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الجامعة البريطانية في مصر

وزارة الشباب والرياضة



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