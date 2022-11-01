تدشين أول مركزين بالمجان لتغذية الأطفال والإرشاد الوراثى بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالجهود المبذولة من وزارة الصحة والسكان بقيادة الوزير الدكتور خالد عبد الغفار في مختلف محاور العمل العام والمشروعات الجارية للإرتقاء بالخدمة الصحية وتحسين جودتها.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن تدشين العيادات المجانية لتغذية الأطفال والإرشاد الوراثي مجاناً بمستشفي دراو المركزي، ومكتب رعاية ثان بمدينة أسوان سيساهم في الحد من انتشار الأمراض الوراثية لدى الأطفال وخاصة مع إنتشار زواج الأقارب بمختلف أنحاء المحافظة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة فاطمة عنتر مدير إدارة الحد من الإعاقة بالمديرية بأنه بإشراف من الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، و الدكتور محمود عبد الشافي مدير إدارة رعاية الامومة والطفولة بالمديرية ستعمل هذه المراكز علي تقديم خدمات الفحص والتشخيص المبكر، بجانب متابعة الأطفال المصابين بأمراض نقص النمو، وبالإضافة إلى علاج أمراض سوء التغذية، وخلل التمثيل الغذائي للبروتين، وكذا أمراض حساسية الألبان ومنتجاتها.

وأشارت إلى أن هذه المراكز ستعمل أيضاً على التأهيل النفسي والمعنوي لأسر الأطفال وتدريبهم على التعامل مع أطفالهم، وكذلك توفير الألبان العلاجية المخصصة للأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائي وحساسية الألبان، لمساعدة هؤلاء الأطفال في ممارسة حياتهم بشكل طبيعى.