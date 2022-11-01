اليوم السابع
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تحريات المباحث: لا شبهة جنائية فى حريق منزل بمنطقة الصف بالجيزة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:30 م
تحريات المباحث: لا شبهة جنائية فى حريق منزل بمنطقة الصف بالجيزة الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بمنزل، بمنطقة الصف، ولم يسفر عن إصابات بين المقيمين به.

وأجرى رجال المباحث معاينة للمنزل، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق بمنزل في منطقة الصف، فتوجه على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق، دون وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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