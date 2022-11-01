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تجديد حبس متهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض في السلام

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 08:00 ص
تجديد حبس متهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض في السلام حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهم بترويج المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بمدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - سلاح أبيض - مبلغ مالى- هاتف محمول).

 

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته.

 

 


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