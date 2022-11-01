بلومبرج: تويتر تحد تنفيذ سياسات المحتوى قبل الانتخابات النصفية الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج إن موقع المدونات المصغرة تويتر، الذى يخضع لعملية تغيير من قبل مالكه الجديد إيلون ماسك، قد قام بتجميد وصول بعض الموظفين إلى الأدوات الداخلية التى تستخدم للإشراف على المحتوى وغيرها من أدوات تنفيذ السياسة، وحد من قدرة فريق العمل على مكافحة التضليل المعلوماتى قبل انتخابات أمريكية هامة، وهى انتخابات التجديد النصفى.

وذكرت الوكالة أن أغلب العاملين فى منظمة الثقة والسلامة التابعة لتويتر غير قادرين حاليا على تنبيه أو معاقبة الحسابات التى تنتهلك القواعد بشأن المعلومات المضللة أو المنشورات الهجومية وخطاب الكراهية، فيما عدا الانتهاكات الأعلى تأثيرا والتى تشمل ضررا فعليا، وفقا للأشخاص المطلعين على الأمر. وكانت هذه المنشورات لها الأولوية للتطبيق اليدوى.

وذكرت الوكالة أن الأشخاص الذين كانوا معنيين بتطبيق سياسات تويتر خلال الانتخابات الرئاسية البرازيلية، تمكنوا من الوصول إلى الأدوات الداخلية يوم الأحد، لكن بقدر محدود، وفقا لعدد من المصادر، ولا تزال الشركة تستخدم تقنية التنفيذ الآلى والمتعاقدين الخارجيين، وفقا لأحد المصادر، على الرغم من مراجعة موظفى تويتر عادة للانتهاكات البارزة.

وتعليقا على الأمر، قال يول روث، رئيس السلامة والتكامل فى تويتر، إن هذا ما ينبفى أن تفعله أى شركة فى خضم تحول للحد من فرص مخاطر داهلية، وأكد أنهم لا يزالوا يطبقون قواعد تويتر.

وقالت بلومبرج إن القيود الجديدة جزء من خطة أكبر لتجميد كود برمجيات تويتر لإبعاد الموظفين عن إجراء تغييرات على التطبيق خلال فترة التحول إلى المليكة الجديدة.