بريطانيا تكشف تفاصيل تعاون سرى مع أوكرانيا ضد الهجمات الإلكترونية الروسية

كتبت: نهال أبو السعود

ساعد برنامج بريطاني سرا أوكرانيا فى التصدى للهجمات الإلكترونية الروسية التى نفت موسكو الاتهامات بأنها نفذتها، حيث قال مسئولون انه لم يتم الإعلان عن تفاصيل الحزمة السرية البالغة 6 مليون جنية إسترليني من قبل لحماية الامن التشغيلي، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

قالت مصادر أمنية إن الهجمات الروسية المزعومة جاءت على شكل موجات وتسارعت في النصف الثاني من العام الماضي مع استعداد موسكو لبدء الهجوم.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية عملت المملكة المتحدة عملت لفترة طويلة مع أوكرانيا في مجال الدفاع السيبراني لكنها تحولت إلى تقديم المساعدة المباشرة بعد الهجوم الروسي ، وركزت المساعدة على العمل مع شركاء الصناعة لتوفير قدرات متخصصة في الطب الشرعي لاكتشاف الهجمات والتحقيق فيها بالإضافة إلى تقديم أجهزة وأنظمة أخرى لتعزيز الدفاعات.

قال ليو دوتشيرتي ، وزير أوروبا في مكتب الكومنولث الخارجي والتنمية (FCDO): ​​"لقد جلبنا بعضًا من خبرتنا للتأثير في مساعدتهم على الدفاع عما كان هجومًا يوميًا من الهجمات الإلكترونية من روسيا منذ بداية الغزو".

كما كشفت القيادة الإلكترونية للجيش الأمريكي مؤخرًا لبي بي سي عن الطريقة التي ساعدت بها في مطاردة الروس داخل الأنظمة الأوكرانية، على الرغم من انسحاب فريقهم بحلول وقت الهجوم في فبراير.

وشمل ذلك استهداف الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للدخول إلى الشبكات الحساسة واستخدام شبكات من الوكلاء على الأرض للوصول إلى الأنظمة الرئيسية - تم العثور على أجهزة USB المصابة والتي تم إدخالها على ما يبدو في أجهزة الكمبيوتر في بعض الحالات ، كانت هناك محاولات لتعطيل الوزارات والبنية التحتية.

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "إن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا لا يقتصر على المساعدات العسكرية - فنحن نستفيد من الخبرة البريطانية الرائدة عالميًا لدعم الدفاعات السيبرانية لأوكرانيا"، وأضاف: "معًا ، سنضمن هزيمة الكرملين في كل المجالات على الأرض وفي الجو وفي الفضاء الإلكتروني".

في الأشهر الأولى من الحرب ، قيل أيضًا إن الفرق التي تدعمها المملكة المتحدة قد شاهدت استهداف روسي لقواعد البيانات التي تبحث عن معلومات التعريف الشخصية على مستوى القرية والمقاطعة والمدينة ، والتي ربما كانت أجهزة استخبارات روسية تسعى لتحديد و تحديد موقع المسؤولين.