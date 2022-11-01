انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ لمدة 5 ساعات اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مدينة طوخ نظرا لأعمال غسيل الخزان العلوى وشبكات المياه، اليوم الثلاثاء لمدة 5 ساعات، من الساعة الثامنة مسـاء حتى الساعة الواحدة صباحاً.

وناشدت شركة مياه الشرب بالقليوبية، فى بيان لها، عدم استعمال المياه خلال تلك الفترة لخطورتها حتى انتهاء أعمال الغسيل، نظرا لاستخدام الكلور خلال أعمال الغسيل، والتى قد تسبب أضراراً للمواطنين عن الاستخدام.

وناشدت شركة مياه الشرب بالقليوبية المواطنين بالمدينة بتدبير احتياجاتهم من المياه قبل فترة الانقطاع، كما أنه سيتم الدفع بسيارات لمياه الشرب بالمناطق المتضررة من الانقطاع.